نشر مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك صورة جديدة من خلال خاصية استوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر فى الصورة والدة اللاعب من المستشفى فيما قد أعلن مصطفى محمد، لاعب نادى الزمالك، مرض والدته مساء أمس، الأحد دون ذكر ما تعانيه والدته. وعلق مصطفى محمد قائلًا: "تقومي بالسلامة يا رب ياحبيبتي وربنا يخليكي لينا". وأثار اللاعب بالبوست قلق متابعيه حول مرض والدته وجاءت تعليقاتهم كالتالى: - سلامتها ألف سلامة - اوعى تكون كورونا يا نجم - ربنا يشفيها ويحفظك اقرأ أيضا: أيمن يونس رئيسا.. اعتماد اللجنة التنفيذية لكرة القدم بـ نادي الزمالك وكانت قد اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم. وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا، وحسين السيد نائبا للرئيس، وعادل عبد الواحد مسئولا إداريا، وإيهاب يكن منسقا عاما، ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق، ونصر عزام اللجنة القانونية. فيما تضم اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادي فاروق جعفر رئيسا وعضوية أحمد عبد الحليم وأيمن يونس وحسين السيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجز والدة مصطفى محمد بالمستشفى بسبب حالتها الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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