موسيماني يتابع البرنامج التدريبي للأهلي في النيجر

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع كيفن جونسون، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب العام وباقي أعضاء الجهاز الفني؛ للوقوف على آخر التفاصيل في البرنامج التدريبي الخاص بالفريق والذي سيقوم بتنفيذه ابتداء من اليوم.
وحرص موسيماني على الاطمئنان على كل أفراد البعثة المتواجدة في النيجر، وتمنى التوفيق للفريق في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات أمس وفقا للبرنامج الفني؛ تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق.
ويخوض الفريق مرانه الأول اليوم في النيجر على استاد الجنرال «سيني كونتشي» الذي ستقام عليه المباراة عصر بعد غدٍ الأربعاء.
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