موسيماني يطمئن على آخر الاستعدادات.. اجتماع مطول للجهاز الفني بالأهلي في النيجر

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مطولا في فندق الإقامة بنيامي عاصمة النيجر؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه ابتداءً من اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة سونيديب.

وقام الجهاز الفني بوضع البرنامج التدريبي الخاص بمواجهة بطل النيجر والمقرر تنفيذه ابتداء من اليوم بعد الحصول على راحة أمس.

تحدث كيفين جونسون المدرب العام مع أفراد الجهاز الفني عن تفاصيل البرنامج التدريبي البدني والخططي الذي تم وضعه للفريق؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على التواصل مع كيفن جونسون، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب العام وباقي أعضاء الجهاز الفني؛ للوقوف على آخر التفاصيل في البرنامج التدريبي الخاص بالفريق والذي سيقوم بتنفيذه ابتداء من اليوم.

واطمأن موسيماني على كافة أفراد البعثة المتواجدة في النيجر، وتمنى التوفيق للفريق في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات أمس وفقا للبرنامج الفني؛ تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق.

ويخوض الفريق مرانه الأول اليوم في النيجر على استاد الجنرال «سيني كونتشي» الذي ستقام عليه المباراة عصر بعد غدٍ الأربعاء.

وكان السفير نبيل مكي، سفير مصر لدى النيجر، قد حرص على استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار ديوري هاماني في العاصمة نيامي مساء أمس.