رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

تقرر إلغاء مباراتي الزمالك وجازيللي التشادي في دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر اقامتهما يومي ٢٣ ديسمبر الجاري و٥ يناير المقبل.

ورفض وزير الشباب والرياضة التشادي سفر بعثة جازيللي إلى القاهرة في الساعات القليلة الماضية ليتأكد إلغاء المباراتين على أن يتأهل الزمالك لدور الستة عشر للبطولة.

وأخطر مسؤولو النادي التشادي إدارة الزمالك بالغاء سفرهم إلى القاهرة بعد رفض وزير الرياضة التشادي سفر البعثة.