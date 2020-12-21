المقاولون: سلبية مسحة عماد النحاس وايجابية 4 حالات كورونا بين اللاعبين

أعلن نادي المقاولون العرب، نتائج المسحات الطبية الخاصة باللاعبين والجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في كأس الكونفدرالية.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النجم الساحلي غدًا في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الافريقية.
وأظهرت المسحات، سلبية الجهاز الفني والإداري والطبي وعلى رأسهم عماد النحاس المدير الفني، بينما جاءت عينة 4 لاعبين إيجابية.
وأوضح النادي أن اللاعبين تم عزلهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ولا يعانون من أعراض، على أن يخضعا لمسحة جديدة وتظهر نتيجتها مساء اليوم.
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