الرياضة

شوبير: مصطفى محمد يساوي 10 ملايين يورو

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أثنى الإعلامي أحمد شوبير على المستوى المتميز للاعب مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك،مشيرا إلى أن اللاعب تساوي قيمته 10 ملايين يورو لأي فريق يرغب في ضمه من أوروبا خلال فترة الإنتقالات القادمة .

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت : "مصطفى محمد لديه عرض من أحد الأندية بالدوري الفرنسي مقابل 2.5 مليون يورو والزمالك رفض العرض".

وأضاف: "من وجهة نظري مصطفى محمد سعره 10 ملايين يورو حاليًا ، لأي فريق يرغب في ضمه ، بالتاكيد الأرقام قلت لكنه يستحق ذلك الرقم".

وتقرر إلغاء مباراتي الزمالك وجازيللي التشادي في دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر اقامتهما يومي ٢٣ ديسمبر الجاري و٥ يناير المقبل.

ورفض وزير الشباب والرياضة التشادي سفر بعثة جازيللي إلى القاهرة في الساعات القليلة الماضية ليتأكد إلغاء المباراتين على أن يتأهل الزمالك لدور الستة عشر للبطولة.

وأخطر مسؤولو النادي التشادي إدارة الزمالك بالغاء سفرهم إلى القاهرة بعد رفض وزير الرياضة التشادي سفر البعثة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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