شوبير: مصطفى محمد يساوي 10 ملايين يورو

أثنى الإعلامي أحمد شوبير على المستوى المتميز للاعب مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك،مشيرا إلى أن اللاعب تساوي قيمته 10 ملايين يورو لأي فريق يرغب في ضمه من أوروبا خلال فترة الإنتقالات القادمة .

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت : "مصطفى محمد لديه عرض من أحد الأندية بالدوري الفرنسي مقابل 2.5 مليون يورو والزمالك رفض العرض".

وأضاف: "من وجهة نظري مصطفى محمد سعره 10 ملايين يورو حاليًا ، لأي فريق يرغب في ضمه ، بالتاكيد الأرقام قلت لكنه يستحق ذلك الرقم".