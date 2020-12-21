جائزة جديدة للفرعون المصري| محمد صلاح أفضل لاعب بإنجلترا في 2020

نجح الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي في التتويج بجائزة أفضل لاعب فى عام 2020 داخل إنجلترا بتصويت الجماهير .

واكتسح محمد صلاح استفتاء صحيفة ميرور وذلك بعد حصوله على 85 ألف صوت، متفوقًا على جالك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا، وماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد.

ويتصدر محمد صلاح هذا الموسم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفًا، كما استطاع أن يحافظ للعام الرابع على التوالى على صدارته لهدافي الريدز في كل البطولات، متفوقًا على زميليه ساديو ماني وفيرمينو.