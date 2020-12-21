اتحاد الكرة يستعين بحكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أسدل اتحاد كرة القدم الجدل المثار بشأن إمكانية إسناد مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى بملعب برج العرب فى الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز إلى طاقم حكام مصري.

وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء تشير إلى إمكانية إسناد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك إلى طاقم حكام مصرى فى ظل انشغال حكام أوروبا بأعياد الميلاد فى أوروبا " الكريسماس " خلال الفترة الحالية .

ورفض اتحاد الكرة فكرة إسناد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك إلى طاقم مصرى ، ويتسمك الجبلاية بإدارة طاقم أجنبي كبير للمباراة مثملا كان عليه الأمر فى الفترة الماضية .

وبالفعل بدأ اتحاد الكرة فى الدخول فى مفاوضات مع عدد من الاتحادات الأوروبية لاختيار طاقم حكام قوى يقود القمة المرتقبة بين الفريقين الكبيرين الأهلى والزمالك .

وعلى الجانب الأخر ، تتمسك اللجنة الأولمبية المصرية بعد قانونية إقامة انتخابات اتحاد كرة القدم خلال شهر فبراير المقبل وذلك وفقا للوائح القانون المصري الصادر فى 2017 الماضي .

ويرى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه فى حال إقامة انتخابات اتحاد الكرة فى شهر فبراير المقبل فإن أى طعن عليها سيبطلها وذلك وفقا لقانون الرياضة .

وأكد حطب أنه من المستحيل إقامة انتخابات الجبلاية فى فبراير المقبل ، مؤكدا إنه بمرور شهر أكتوبر الماضي لا يجوز إجراؤها سوى بعد الانتهاء من خوض دوري الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى منتصف العام المقبل بـ اليابان .

وكانت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد والمعينة من قبل الاتحاد الدولى " فيفا " قد اتفقت على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية شهر يناير المقبل ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح الأسبوع المقبل بمجرد وصول موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسى بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بها.