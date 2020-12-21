نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ميلان من تحقيق الفوز على نظيره ساسولو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

افتتح التسجيل لمصلحة ميلان اللاعب رافائيل لياو في الدقيقة الأولى من بداية اللقاء، ثم أضاف أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 26، بينما سجل هدف ساسولو الوحيد اللاعب دومينيكو بيراردي في الدقيقة 89 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ميلان عند النقطة 31، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 23، يحتل بها المركز السادس.

ومن المقرر أن يلتقي ميلان أمام نظيره لاتسيو، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.