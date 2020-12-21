الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية ظهر اليوم الاثنين بفندق الإقامة بنيامي عاصمة النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية؛ وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، والذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.

ويخوض الأهلي، تدريبه الأول في نيامي اليوم على ملعب الجنرال« سيني كونتشي» الذي ستقام عليه مباراة الفريق أمام سونيديب.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي تدريبه على ملعب المباراة في الرابعة والنصف بتوقيت النيجرــ الخامسة والنصف بتوقيت القاهرةــ؛ لعدم استطاعته التدريب على نفس الملعب غدا الثلاثاء؛ بسبب انشغال الملعب بإقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.