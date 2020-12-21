نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والرائد اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة فريق اتحاد جدة ضد الرائد اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يشهد العديد من المباريات القوية في نفس الجولة اليوم يلتقي في أهمها فريق الهلال حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب حاليا مع فريق القادسية، بينما فريق النصر المتعثر هذا الموسم يخرج لملاقاة الباطن، ويلتقي فريق التعاون مع فريق الشباب، بالإضافة إلى إقامة موعد مباراة الاتحاد والرائد اليوم التي تنطلق في الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قنوات السعودية الرياضية بتعليق عبد الله الحربي.

الاتحاد يستضيف الرائد في مباراة قوية يسعى فيها لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات التي عاد إليها بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الشباب بهدف لكل فريق سجله بريوفيتش أولا للاتحاد قبل أن يعادل ليشنوفسكي النتيجة لأصحاب الأرض، قبل أن يتمكن الفريق من تحقيق فوز ثمين خارج الديار أمام الوحدة في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية دون رد تكفل بريوفيتش بتسجيل هدفين منها بالإضافة إلى هدف سجله هنريكي بالخطأ في مرمى فريقه، ويسعى لتحقيق انتصاره الرابع في الدوري ضد الرائد متسلحا بعودة لاعبيه المصابين فهد المولد، عبد العزيز البيشي، عبد المجيد السواط، وحمدان الشمراني للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

الاتحاد يدخل مباراته ضد الرائد متواجدا في المركز الرابع برصيد 13 نقطة جمعها من خوض ثمانية مباريات في الدوري حقق فيها ثلاث انتصارات، وتعادل في أربع مباريات وخسر مباراة وحيدة، بينما فريق الرائد يتواجد حاليا في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط جمعها من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر أربع مباريات آخرها ضد الفيصلي بهدفين دون رد وكانت تلك الخسارة الثالثة على التوالي له في الدوري بعد الخسارة ضد العين والهلال بهدف دون رد،وتلقى خسارة أخرى في آخر مبارياته ودع على إثرها بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام النصر بهدفين دون رد عن طريق أيمن يحيى وسالم النجعي.

جدول ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والرائد اليوم

16:50 توقيت غرينتش.

19:50 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد