الدوري المصري | أحمد على يقود هجوم البنك الأهلي أمام الإنتاج

أعلن محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل بملعب الشرطة فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز . وجاء تشكيل البنك الأهلى كالأتى : وجاءت تشكيل البنك كما يلي : حراسة المرمى: محمود الزنفلي. خط الدفاع: محمد مصطفى و محمد كوفي و أسامة إبراهيم و عاصم صلاح. خط الوسط: معروف يوسف و حسام الصانع و محمود قاعود و محمد بسيوني. خط الهجوم: محمد مثناني وأحمد على.

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