وقال مازن مرزوق في تصريحات عبر راديو مصر: "ليس لدي معلومة عن مقترح تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بسبب أعياد الكريسماس".
وتابع: "في حالة التأجيل سيكون هناك ضرر بجدول الدوري، ولدي قناعة أن الدولة تريد دوري منتظم، وهو ما وجدته خلال الفترة التي عملت فيها، كانت هناك مساندة كبيرة، ولم يحدث أن طلب أحد مني التأجيل قبل استقالتي".
وتابع: "أتمنى أن نحافظ على المنظومة، تعاملت مع جميع الأندية في الفترة الماضية، والجميع رحب بالنظام، في أول جولتين كانت المباريات جيدة والروح الرياضية رائعة".
يذكر أن مازن مرزوق تقدم باستقالته من لجنة المسابقات بعد تولي أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مازن مرزوق يكشف حقيقة وجود طلب لتأجيل قمة الأهلي والزمالك فى الدورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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