الرياضة

بكري سليم يكشف سبب مفاجئ وراء بيع عدد كبير من لاعبي المقاصة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أن الفريق يقدر إيهاب جلال ويعتبره عاد لبيته من جديد. 

وقال بكري خلال حواره ببرنامج الماتش: "نقدر إيهاب جلال ونعتبره عاد إلى بيته من جديد بقيادة مصر المقاصة هذا الموسم".

وأكمل بكري سليم حديثه قائلا: "إيهاب جلال من أفضل المدربين الذين قادوا المقاصة".

وأتم بكري سليم تثريحاته قائلا: "مصر المقاصة اضطر إلى بيع عدد من لاعبيه لحل أزمته المالية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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