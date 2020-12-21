نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكري سليم يكشف سبب مفاجئ وراء بيع عدد كبير من لاعبي المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أن الفريق يقدر إيهاب جلال ويعتبره عاد لبيته من جديد.

وقال بكري خلال حواره ببرنامج الماتش: "نقدر إيهاب جلال ونعتبره عاد إلى بيته من جديد بقيادة مصر المقاصة هذا الموسم".

وأكمل بكري سليم حديثه قائلا: "إيهاب جلال من أفضل المدربين الذين قادوا المقاصة".

وأتم بكري سليم تثريحاته قائلا: "مصر المقاصة اضطر إلى بيع عدد من لاعبيه لحل أزمته المالية".