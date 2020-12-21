نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس سونيديب: مواجهة الأهلي بمثابة تحد كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد شيجا، رئيس نادي سونيديب بطل النيجر، على أن مواجهة الأهلي بمثابة تحدٍ كبيرٍ لفريقه، مشيرا إلى أن القرعة لم تكن رحيمة بفريقه، خاصة أن الأهلي عمره أكثر من قرن، ويمتلك تاريخا كبيرا، واستطاع أن يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، ويحصد البطولة التاسعة في تاريخه، بينما نادي سونيديب من الفرق الحديثة في القارة السمراء.

وأعرب «شيجا» عن سعادته بتواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في النيجر لمواجهة فريق سونيديب، في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف شيجا: «القرعة لم تكن رحيمة بنا لمواجهة فريق بحجم وقيمة النادي الأهلي في دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن في نفس الوقت اعتبر هذا تحديا كبيرا بالنسبة لفريق سونيديب».

وأوضح رئيس نادي سونيديب، ان هذه المشاركة هي الثالثة لفريقه في دوري أبطال إفريقيا، وأنه سعيد بمواجهة الأهلي الفريق الأكبر في القارة.

وشدد شيجا، على أن كرة القدم لا تخضع لحسابات الورقة والقلم، وكثيرا ما تشهد مفاجآت مدوية، وأنه يأمل أن تحدث هذه المفاجأة مع فريقه في مواجهة الأهلي وهو حلم مشروع .

واستشهد رئيس نادي سونيديب، بمواجهة مصر والنيجر، التي استطاع خلالها المنتخب النيجري أن يحقق الفوز على الرغم من تاريخ المنتخب المصري والبطولات التي توج بها.

وتطرق محمد شيجا للحديث عن زيارته لبعثة الأهلي في فندق الإقامة في نيامي، وقال إن هناك علاقات اجتماعية وروابط إنسانية بعيدا عن كرة القدم، وهو ما جعلني حريصا على زيارة الاهلي ومقابلة الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي، الذي يعد سفيرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى للنادي الأهلي.