نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستهدف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد نجوم ليفربول الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع ديفنسا سينترال الإسباني بأن محمد صلاح لاعب معروف عالمياً بموهبته الرائعة وأنه أحد أهم نجوم ليفربول خاصة بسبب الإنجازات التي حققها.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن صلاح أثار التكهنات حول مستقبله مع ليفربول وذلك بعد أجراؤه مقابلة صحفية مطولة ألمح من خلالها إلى إمكانية الإنتقال الى ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل.

وألمح الموقع الإسباني أنه علم من أحد المقربين من النجم المصري أن ريال مدريد على اتصال وثيق مع وكلاء أعمال محمد صلاح لذلك هناك اهتمام بالتعاقد معه في الفترة المقبلة.

ونوه الموقع الإسباني أن محمد صلاح في الواقع يمتلك فكرة في ذهنه وهي التعاقد مع ريال مدريد لكن في الوقت الحالي هو في ليفربول وسينهي الموسم مع الحمر ثم سيكون مستقبله على المحك.

وأكد الموقع الإسباني أنه منذ عدة أشهر أكد ممثلو محمد صلاح أن ريال مدريد قدم عرضًا للتعاقد معه وأنه من الممكن التأكيد أن نقطة الاهتمام هذه أصبحت جدية أكثر من أي وقت مضى.

وأكد الموقع الإسباني أن محمد صلاح أكد أن كل شيء سيعتمد على ما يقرره ليفربول لكن فكرته هي الدفاع عن ألوان ريال مدريد، حيث يشعر النجم المصري بشعور معين تجاه الفريق الملكي ومرحلته التالية في يد ليفربول.