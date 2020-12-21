قطع حبال الود.. تفاصيل صدام حاد بين محمد صلاح وكلوب في ليفربول

يبدو أن رحيل محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم عن فريقه ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة أصبح مسألة وقت فى ظل حالة الغضب التى تسيطر على صلاح بشان ما يحدث معه داخل قلعة الريدز فى الوقت الحالى.

وشهدت الفترة القليلة الماضية خلافا حادا ملحوظا لكل المتابعين بين محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب بسبب تغييره بشكل مستمر فى معظم مباريات ليفربول خلال الموسم الجارى رغم تقديمه مستويات جيدة مع الفريق وإحراز العديد من الأهداف فى غالبية المباريات التى يخوضها.

وزدات الأمور سوءا بين محمد صلاح ومدربه كلوب بسبب لقاء ليفربول الأخير أمام كريستال بالاس والذى قرر المدرب الألمانى وضع صلاح على مقاعد البدلاء بسبب تصريحات صلاح الأخيرة بشأن إحباطه لعدم حصوله على شارة قيادة ليفربول خلال مواجهة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا، ومنحها لألكسندر أرنولد مؤكدا أنه غضب من موقف كلوب تجاهه وعدم منحه شارة القيادة ولكنه أكد أيضا احترامه لقرار كلوب بالرغم من أنه عكس رغبته.

وفى هذا السياق، أطلق محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق

"الصديق المقرب من محمد صلاح" مجموعة من التصريحات النارية بشأن ما يمر به محمد صلاح فى الوقت الحالى داخل ليفربول ، وقال أبو تريكة: "محمد صلاح غير سعيد، لقد تواصلت معه واتصلت به وقال لي (آه زعلان طبيعي جدًا وواخد علي خاطري)، ولكن لن أقول السبب لأنني لا أفشي بالأسرار".

وأضاف: "صلاح يشعر بالضيق لأنه لم يحصل على الشارة، لأنه يرى أنه كان الأحق بالحصول عليها"، مشيرا إلى أن صلاح يقدم مستويات مميزة وغير مسبوقة مع الريدز ولو كان لاعبا فى ريال مدريد أو برشلونة لحصل على أفضل لاعب فى العالم بشكل سهل وبسيط .

وكان محمد صلاح ألمح إلى إمكانية انتقاله إلى أحد العملاقين الإسبانين ريال مدريد أو برشلونة خلال الفترة المقبلة ، وذلك خلال حواره مع " آس " الإسبانية ، ويرى صلاح أن اللعب لريال مدريد أو برشلونة شرف كبير لأى لاعب فى ظل التاريخ الكبير الذى يتمتع به كل ناد منهما .

وأكدت العديد من التقارير الصحفية وجود مفاوضات فى الوقت الحالى بين ريال مدريد ووكيل محمد صلاح " رامي عباس " لحسم ضمه خلال الفترة المقبلة ، وأيضا يدخل صلاح بقوة ضمن حسابات برشلونة خاصة مع وجود أنباء قوية تشير إلى رحيل الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم البرسا خلال الفترة المقبلة .