انفوجراف .. 13 مصابا بفيروس كورونا في الدوري المصري.. أسماء

ضرب فيروس كورونا العديد من اللاعبين المتواجدين في الدوري المصري خلال الفترة الماضية ، خصوصًا أندية القمة التي تتمثل في الأهلي والزمالك والإسماعيلي بوجود 8 حالات .

لم تتوقف إصابات فيروس كورونا على اللاعبين فقط ، بل ضرب الأجهزة الفنية والإدارية في فرق الدوي المصري و أبرزهم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي و عماد النحاس وأحد أفراد الجهاز الفني بنادي المقاولون العرب ، وتم الاعلان عن شفاء النحاس حسبما أعلن النادي اليوم

ويستعرض دوت الخليج أبرز اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في الدوري المصري من خلال السطور التالية :.

- عمرو السولية ( الأهلي )

- رامي ربيعة ( الأهلي )

- محمد مجدي أفشة ( الأهلي )

- بيتسو موسيماني ( الأهلي )

- محمد عبد السلام ( زمالك )

- أسامة فيصل ( الزمالك )

- أحمد عيد ( الزمالك )

- أحمد عادل ميسي ( المقاصة )

- أحمد عادل عبد المنعم ( الجونة )

- محمد نجيب ( الجونة )

- سيف الدين الجزيري ( المقاولون العرب )

- أحمد الشيمي ( المقاولون العرب )

- عبد الرحمن مجدي ( الإسماعيلي )