انفوجراف .. 13 مصابا بفيروس كورونا في الدوري المصري.. أسماء

لم تتوقف إصابات فيروس كورونا على اللاعبين فقط ، بل ضرب الأجهزة الفنية والإدارية في فرق الدوي المصري و أبرزهم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي و عماد النحاس وأحد أفراد الجهاز الفني بنادي المقاولون العرب ، وتم الاعلان عن شفاء النحاس حسبما أعلن النادي اليوم
ويستعرض دوت الخليج أبرز اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في الدوري المصري من خلال السطور التالية :.
- عمرو السولية ( الأهلي )
- رامي ربيعة ( الأهلي )
- محمد مجدي أفشة ( الأهلي )
- بيتسو موسيماني ( الأهلي )
- محمد عبد السلام ( زمالك )
- أسامة فيصل ( الزمالك )
- أحمد عيد ( الزمالك )
- أحمد عادل ميسي ( المقاصة )
- أحمد عادل عبد المنعم ( الجونة )
- محمد نجيب ( الجونة )
- سيف الدين الجزيري ( المقاولون العرب )
- أحمد الشيمي ( المقاولون العرب )
- عبد الرحمن مجدي ( الإسماعيلي )
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