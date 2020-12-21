الأهلي يفوز بـ21 ميدالية في كأس مصر للجمباز للآنسات

حقق فريق النادي الأهلي للآنسات تحت 8 سنوات 21 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة كأس مصر التي أقيمت في نادي مدينة نصر ،من بينها 19 ذهبية وفضيتين.
و اللاعبات ال ١٩ اللائي حققن المركز الأول و الميداليات الذهبية هن: كرمة احمد سعد و توالي اسلام حلمي و زينه محمد خلف و جوليا احمد شريف وسارة محمود سعيد وليلى عمرو إبراهيم وسولين وسام عبد العظيم وكرمة محمد عباس القوصي وسجده حلمي يوسف.
جوري نور الدين احمد و ليلي أبو المجد خيري وآيسل مصطفي امين و مريم امير مجدي و ملك جلال الدين محمد و خديجه خالد محمد و لارا كريم محمد اسامه و لمار شادي محمود فؤاد و دارين احمد محمد
و كارما احمد فهمي.. بينما حققت اللاعبتين لارا باهي هاني و يارا محمود رضا المركز الثاني والميدالية الفضية.
و حضر منافسات البطولة البطوله رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، والذي أبدي اعجابه بالمستوي المشرف والرائع لأداء اللاعبات في البطولة.
ويرأس جهاز الجمباز بالنادي الدكتور محمد فؤاد .. ومعه مها نجيب المدرب العام لقطاع الآنسات .. و معها المدربين و المدربات بالقطاع وهم زينة اشرف شومان و شيماء عيد محمد و محمد احمد عثمان و عبد الرحمن احمد المهدي وتقى الدين احمد سعد و محمد مصطفي و اسلام اسامه جلال.. والإداري طارق صميم.. فيما ضم الطاقم الطبي كلا من الدكتور احمد مسعد والدكتورة رانيا عادل العبد.
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