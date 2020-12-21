نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي النادي الأهلي، مع نظيره الزمالك، يوم الاثنين 28 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وستقام المباراة بين النادي الأهلي والزمالك في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق الأهلي الفوز في الجولة الماضية على حساب غزل المحلة، بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة، وأيضا قد فاز في الجولة الأولى أمام مصر المقاصة بنتيحة ثلاثة اهداف مقابل هدف.

يذكر أن الزمالك تعادل في الجولة الآخيرة مع بيراميدز، بنتيحة هدف لكل فريق.