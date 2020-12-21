نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس ريال مدريد يتحدث عن سيرجيو راموس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني أثناء الجميعة العمومية لأعضاء النادي أن الفريق يتطلع لتحقيق إنجازات كبيرة مع لاعبين مثل سيرجيو راموس وذلك وسط شكوك حول تجديد عقد قائد الملكي.

وافتتح بيريز الجمعية بتقديم تقرير استعرض فيه أنشطة وإنجازات النادي على مدار موسم 2019/2020 وفي الجانب الرياضي أبرز حصد لقب الليجا.

وقال بيريز في تصريحات لوسائل الإعلام:"أنهينا الموسم بالفوز بلقبين، الدوري وكأس السوبر الاسباني التاريخي لأنه أقيم لأول مرة خارج إسبانيا، نستمر في دورة الفوز، في دورة تزداد صعوبة وتنافسية".

وأضاف:"مازلنا نثق في هذا الفريق من أجل التطلع لإنجازات كبيرة، مع لاعبين مثل قائدنا سرجيو راموس الذي اختير مرة أخرى ضمن أفضل فريق في العالم، حققنا الموسم الماضي في وجود لاعبين آخرين مثل مودريتش وهازارد ومارسيلو لقبين، التعطش للألقاب لم يتغير ونريد المزيد".

وتابع:"هذا الفريق جزء من التاريخ وكذلك مدربنا زين الدين زيدان الذي حقق 11 لقبا مع ريال مدريد، هو نموذج يحتذى به كمدرب وكلاعب".

وأردف قائلاً:"الكثيرون وصلوا ريال مدريد في عمر صغير للغاية، راموس أتى وهو في الـ19 من عمره ورافائيل فاران في الـ18 وكاسيميرو وكريم بنزيما في الـ21 وناتشو في الثامنة وكارفاخال في الـ11، سياستنا أسفرت عن الكثير من الألقاب، آداء فريق الرديف الذي يدربه نجم الملكي السابق راؤول جونزاليس رائع، 8 لاعبين من الفريق الأول هم من الرديف".

واستطرد قائلاًً:"ملعب سانتياجو برنابيو الذي يخضع حاليا لأعمال تجديد سيكون رمزا طليعيا عالمياً، التجديد أمر أساسي لريال مدريد، لقد بدأ يصبح بالفعل أفضل ملعب في القرن الـ21، سيكون رمزا طليعيا عالميا لمدينة مدريد".

وعن تكلفة تجديد الملعب وكيفية سداد القرض الذي طلبه النادي لتغطية هذه التكلفة، علق بيريز قائلا :"بلغ حجم الاستثمار في 30 يونيو 114 مليون يورو، القرض الذي تبلغ قيمته 575 مليون يورو يتم سداده على مدة 30 عاما".

وواصل:"يبدأ سداد الدفعة الأولى من القرض في 30 يونيو 2023، سيتم سداد القرض بعد انتهاء الأعمال والدفعة السنوية سيتم سدادها من الدخل الذي سيحصل عليه النادي من الملعب".

وتابع:"تم الاحتفال الأسبوع الماضي بمرور 73 عاما على افتتاح سانتياجو برنابيو الذي مثل تغييرا في تاريخ النادي، الملعب بعد تجديده سيكون فخرا للمدريديين في جميع أنحاء العالم".

وأردف قائلاً:"قوة الوضع الاقتصادي للمؤسسة الرياضية للملكي في السنوات الأخيرة ستسمح لها بمواجهة التغييرات الصعبة التي ستتميز بالتقشف والتضامن، وحدة ريال مدريد طوال الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا قد سمحت بالاستقرار المؤسسي لكيان اضطرر إلى تخفيض رواتب لاعبين ومديرين تنفيذيين".

وأضاف:"الصلابة الاقتصادية كانت حيوية لمواجهة هذا الوضع، وأود أن أشكر الجميع جراء تفهم جميع القرارات، لقد فعلنا ذلك بمسؤولية لتحقيق الأهداف، لقد التزمنا بالقواعد، بما في ذلك أصعبها، وهو لعب مباريات دون جمهور".

واستطرد قائلاًً:"أدى غياب الجمهور إلى انخفاض كبير في الدخل، وتستند إدارتنا إلى الدقة وقمنا بتخفيض كبير في النفقات لضمان تحقق الجدوى، وأود أن أشكر لاعبي كرة القدم وكرة السلة والمديرين التنفيذيين الذين قرروا خفض الرواتب وممتن لعمل موظفي ريال مدريد طوال هذا الوقت".

وواصل: "لقد حان الوقت للتقشف والتضامن، ولقد تعاونا مع جميع المؤسسات وقدمنا تبرعات بأكثر من 3 ملايين يورو للتخفيف من تداعيات الوباء وأصبح ملعبنا مركزا لوجستيا لتوفير الرعاية الصحية رغم التحول".

وتابع: "الموسم الماضي، تراجع دخل النادي بواقع 107 ملايين بعد إنفاق ميزانية قدرها 822 مليونا وتلقي عائدات بواقع 715 مليونا، هذا كان أحد أكبر العوامل التي أثرت على انخفاض دخل ريال مدريد بالإضافة إلى غياب الجمهور، إغلاق جميع الشركات مثل المحلات التجارية والمطاعم التي تحيط بملعب سانتياجو برنابيو".

وأردف قائلاً: "للتخفيف من هذا التأثير، قمنا بتخفيض النفقات بجميع أنواعها، بين الموظفين والمديرين التنفيذيين ولاعبي ريال مدريد وقسم كرة السلة ورديف ريال مدريد. لقد خفضوا رواتبهم بنسبة 10%".

وأضاف :"بالإضافة إلى ذلك، كان هناك توفير في المصاريف التشغيلية بما يعادل 8% من المصروفات السنوية. وبهذه التدابير التوفيرية تم إغلاق العام برصيد إيجابي قدره 313 ألف يورو".

واختتم بيريز تصريحاته قائلاً:"جميع الأندية في العالم تعاني من نفس المشكلات حاليا، ريال مدريد لديه اعتبارا من 30 يونيو 2020 صافي ثروة قدرها 533 مليون يورو وخزانة كافية لمواجهة المدفوعات".