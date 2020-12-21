نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 مشاهد لتأهل أندية مصر "من البيت" في بطولات إفريقيا (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب فريق الزمالك من التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي، وذلك بعدما تعذر وصول بعثة فريق جازيل التشادي إلى مصر لملاقاة الفارس الأبيض في دور الـ32 للبطولة الإفريقية.

وكانت بعثة فريق جازيل مُنعت من السفر إلى القاهرة بقرار من وزير الرياضة التشادي بسبب خلافات بينه واتحاد الكرة هناك، وقدم مسئولي النادي شكوى رسمية لإلغاء قرار الوزير لكن تم رفضها ليتأكد عدم حضور الفريق لملاقاة الزمالك في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كان مقررًا إقامة المباراتين في مصر.

وينتظر الزمالك قرارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باعتبار فريق جازيل التشادي منسحبًا من البطولة، وتأهل الفريق الأبيض إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وليست هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها فريقًا مصريًا في البطولات الإفريقية بعد انسحاب منافسه، بل سبق وتأهلت عدة أندية مصرية إلى الأدوار المختلفة بالبطولات القارية "بدون نقطة عرق" وذلك بعد انسحاب منافسيهم لأسباب مختلفة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز انسحابات الأندية الإفريقية التي قادت الأندية المصرية للتأهل للأدوار المختلفة بدون خوض أي مواجهات في البطولات القارية قبل انسحاب جازيل التشادي أمام الزمالك:-

- الإسماعيلي VS الترجي:

انسحب فريق الترجي التونسي من مواجهة نظيره الإسماعيلي في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا ، ليتأهل الدراويش لربع نهائي البطولة القارية لكنه خرج على يد كوتوكو الغاني.

- الزمالك VS سيمبا التنزاني:

تقابل الزمالك مع سيمبا التنزاني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1979 وفاز الفارس الأبيض ذهابًا 2-1، وانسحب الفريق التنزاني من لقاء الإياب، ليصعد الزمالك لدور الـ16 بالبطولة.

- الزمالك VS أوجادن الإثيوبي:

منح فريق أوجادن الإثيوبي نظيره الزمالك تأهل مجاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1979 بعدما انسحب من مواجهته في دور الـ16 بالبطولة ليتأهل الفارس الأبيض للدور ربع النهائي بالبطولة.

- الأهلي VS النصر الليبي:

تأهل الأهلي لنهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1985، بعد انسحاب النصر الليبي من الدور نصف النهائي للبطولة لأسباب سياسية، وتوج المارد الأحمر بلقب البطولة على حساب ليفانتس يونايتد النيجيري.

- الزمالك VS مارين كلوب الصومالي:

صعد فريق الزمالك إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1985، بعد انسحاب فريق مارين كلوب الصومالي من مواجهة الفارس الأبيض في دور الـ32 بالبطولة القارية.

- الزمالك VS جوفينيل ريس الغيني:

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا 1987 بعد انسحاب منافسه جوفنيل ريس بطل غينيا الاستوائية من مواجهته في دور الـ32 بالبطولة.

- الأهلي VS داشن بروري:

انسحب فريق داشن بروري بطل إثيوبيا من مواجهة الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1991، ليتأهل المارد الأحمر إلى ثمن نهائي البطولة القارية "بدون نقطة عرق".

- الزمالك VS ديسبورتيفو الموزمبيقي:

منح فريق ديسبورتيفو مابوتو بطل موزمبيق نظيره الزمالك تأهل "مجاني" إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1996 بعد انسحاب الفريق الموزمبيقي من دور الـ16 بالبطولة.

- الإسماعيلي VS الجيش الرواندي:

انسحب فريق الجيش الرواندي من مواجهة الإسماعيلي في دور الـ16 "الأول" ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2005، ليتأهل الدراويش لدور الـ16 "مكرر" بالبطولة الإفريقية.

- الأهلي VS التحرير الإريتري:

تأهل الأهلي إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2008 بعد انسحاب منافسه التحرير الإريتري من دور الـ32 للبطولة القارية.