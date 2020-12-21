نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولي النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر.

ويعد الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، أبرز العناصر المرشحة بقوة للتعاقد مع القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي.

ويسعى الأهلي لضم مهاجم أجنبي قوي خلال الفترة المقبلة، خوفًا من فشل ضم سيرينو، بسبب مغالاة ناديه بشأن القيمة المالية.

ووضع الأهلي اللاعب الجنوب إفريقي كيدان دوللى، نجم وسط مونبيليه الفرنسى، بناء على توصية من بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لدرايته بمستوى اللاعب الذي سبق أن قام بتدريبه مع صن داونز عام 2016.

وكشفت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية، أن الأهلي بدأ التفكير في ضم دوللي، الذي رحل إلى مونبيليه الفرنسي ويتبقى في عقده موسم واحد.