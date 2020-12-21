بنى سويف يسعى لدك حصون اسمنت اسيوط

واصطحب ' المزين ' قائمة تضم 20 لاعبا بالفريق الكروى فيما تم استبعاد اسلام شرقية للإصابة والثنائى محمود جمال ومحمود مكى لأسباب فنية .



ويخوض بنى سويف المباراة بشعار لا بديل عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط خاصة فى ظل النتائج السلبية التى تلقاها الفريق خلال أربع جولات حيث نجح فى تحقيق فوز وحيد أمام سمسطا وخسر ثلاث مواجهات انام الشرقية للدخان وشبان قنا والمنيا .



وعكف الجهاز الفنى للفريق خلال تدريباته الأخيرة على مطالبة اللاعبين بالتركيز الكامل وعدم التفريط فى اى نقاط واستغلال الفرص المتاحة أمام المنافسين .



وقام المدير الفنى لبنى سويف بتصعيد عدد من اللاعبين بقطاع الناشئين لصفوف الفريق الأول وذلك لزيادة الحماس بين اللاعبين .

على الجانب الآخر يدخل اسمنت اسيوط المباراة لتحقيق فوز اول له بالمسابقة حيث تعادل بمباراتين وخسر بمثلهم .



ويامل هيسم صالح المدير الفنى لاسمنت اسيوط فى وضع بصمة للفريق الصاعد هذا الموسم للقسم الثانى .



ويحتل بنى سويف المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط فيما يحتل اسمنت اسيوط المركز الثالث عشر برصيد نقطتين .

