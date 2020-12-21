رضا شحاتة يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رضا شحاتة المدير الفني للفريق الأو لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والذي يستضيفه ملعب خالد بشارة بالجونة بعد قليل.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن

خط الوسط: اسلام رشدي ، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبد النعيم

خط الهجوم: عموري، والتر بواليا