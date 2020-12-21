نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الواضح لـ ' الفجر الرياضى ' بنى سويف يسعى للخروج من الكبوة على حساب الأسمنت في المقال التالي
وأشار أن المباراة المقبلة مصيرية ويدخلها بنى سويف من أجل حصد الثلاث نقاط بالجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ، موضحاً إلى أهمية الفوز المباراة خاصة فى ظل تراجع نتائج الفريق الفترة الأخيرة.
وتابع قائلا ؛ بني سويف جاهز للقاء بالدخول في معسكر مغلق لمده ٤٨ ساعة بمنتجه الاسيوطى للتركيز فى المباراه القادمة و تصحيح المسار .
واضاف ؛ تم تصعيد مجموعة من الناشئين للتدرب مع الفريق الأول وتصعيد الناشئين هى احد السياسات التى أتفقت عليها لجنه الكره مع أيمن المزين المدير الفنى الجديد و الذى اشتهر دائما بصناعة و اكتشاف الكثير من المواهب سابقا ، و يأتى ذلك فى ضوء اكساب اللاعبين الناشئين المميزين الخبرات بالاضافه لحاجه الفريق لهم فى تلك الفترة بسبب الاصابات التى تضرب الفريق ، وسبق للمزين متابعه اكثر من مباراة لفرق الناشئين وهو من قام باختيار المجموعة التى تم تصعيدها بنفسه بعد متابعته لهم فى اكثر من لقاء .
وعن استعباد الثنائى محمود مكى ومحمود جمال من قائمة الفريق لمباراة اسمنت اسيوط أكد أن استبعاد اللاعبين من عدمه وجهة نظر فنية للمدير الفنى وأن لكل مباراة حساباتها الخاصة .
ويحتل بنى سويف المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط فيما يحتل اسمنت اسيوط المركز الثالث عشر برصيد نقطتين .