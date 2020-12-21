نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الواضح لـ ' الفجر الرياضى ' بنى سويف يسعى للخروج من الكبوة على حساب الأسمنت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الواضح المشرف على الكرة بفريق بني سويف، على أهمية الخروج من الكبوة التي يمر بها الفريق بدوري القسم الثاني.

وأشار أن المباراة المقبلة مصيرية ويدخلها بنى سويف من أجل حصد الثلاث نقاط بالجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ، موضحاً إلى أهمية الفوز المباراة خاصة فى ظل تراجع نتائج الفريق الفترة الأخيرة.