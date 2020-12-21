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انطلاق بطولة الكرة الطائرة للفتيات بصنعاء

انطلّقت بصنعاء اليوم بطولة الكرة الطائرة المفتوحة "فتيات" والتي ينظمها الاتحاد العام لرياضة المرأة خلال الفترة 21-27 ديسمبر الجاري. انطلاق بطولة الكرة الطائرة للفتيات بصنعاءانطلّقت بصنعاء اليوم بطولة الكرة الطائرة المفتوحة "فتيات" والتي ينظمها الاتحاد العام لرياضة المرأة خلال الفترة 21-27 ديسمبر الجاري. ففي منافسات اليوم الأول من البطولة، فازت لاعبات مدرسة الثريا للكرة الطائرة على لاعبات مدرسة معين بثلاثة أشواط نظيفة. وتغلبت مدرسة حدة فالي على مدرسة أحمد حميد بثلاثة أشواط نظيفة وتمكنت لاعبات مدرسة عائشة من الفوز على حساب مدرسة النهضة بثلاثة أشواط مقابل شوط. في حين فازت لاعبات الأمانة على لاعبات نادي بلقيس بثلاثة أشواط نظيفة، فيما خسرت لاعبات أحفاد بلال أمام لاعبات محافظة صنعاء بـ صفر / 3. ويشارك في البطولة التي تحتضنها صالة اتحاد رياضة المرأة وصالة مدرسة معين، فرق "نادي بلقيس، جامعة صنعاء، فتيات شباب زبيد، مبادرة خطوة رياضية، لاعبات الأمانة، صنعا



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