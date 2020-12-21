الحمد لله على كل شيء.. أشرف بن شرقى يشارك صورة له من تدريبات الزمالك.. شاهد

صورة له من تدريبات الفريق اليوم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وعلق بن شرقى على الصورة قائلا "اليوم الجديد هو بداية جديدة ..الحمد لله على كل شئ".

من ناحية أخرى تقرر إلغاء مباراتي الزمالك وجازيللي التشادي في دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر اقامتهما يومي ٢٣ ديسمبر الجاري و٥ يناير المقبل. ورفض وزير الشباب والرياضة التشادي سفر بعثة جازيللي إلى القاهرة في الساعات القليلة الماضية ليتأكد إلغاء المباراتين على أن يتأهل الزمالك لدور الستة عشر للبطولة. وأخطر مسؤولو النادي التشادي إدارة الزمالك بالغاء سفرهم إلى القاهرة بعد رفض وزير الرياضة التشادي سفر البعثة.

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