وقال صبحي في تصريحات صحفية عن جاهزية مصر لاستضافة الحدث الأكبر في كرة اليد الذي يقام في موعده دون أي نية للتأجيل.
وأضاف وزير الرياضة أن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أكد مشاركة كل المنتخبات المتأهلة ولا توجد أي اعتذارات، مضيفا أن الاتحاد الدولي تعهد بإرسال طائرة خاصة لأي منتخب من المشاركين في حال إغلاق المطار في بلده نتيجة جائحة فيروس كورونا.
وأشار صبحي إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي أقرت نظام الفقاعة الصحية في مونديال مصر للحفاظ على صحة المشاركين، ووزارة الصحة تسلمت بالفعل الملف الطبي بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالبطولة.
وعن الحضور الجماهيري في الصالات المغطاة، أكد صبحي أنه حتى الآن سيُسمح بحضور ٣٠% من سعة الصالة المغطاة.
وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال رقم ٢٧ في يناير المقبل بمشاركة ٣٢ منتخبا للمرة للأولى في التاريخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المونديال في موعده.. وزير الرياضة: الاتحاد الدولي لليد تعهد بتوفير طائرات خاصة للمنتخبات حال إغلاق المطارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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