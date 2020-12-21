ترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن احتمالية وإمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الممتاز والمحدد لها يوم ٢٨ ديسمبر الجاري.
وتؤكد المعلومات المتوافرة في الوقت الحالي إلى أن هناك اتجاها لتأجيل قمة الكرة المصرية خشية تداعيات الاحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في نهائي دوري ابطال إفريقيا والتي حسمها الأهلي قبل نهايتها بأربع دقائق ومنحته لقب النجمة التاسعة.
أمر آخر يدفع مسئولو اتحاد الكرة إلي تأجيل مباراة الفريقين يتمثل في وجود متسع من الوقت لإقامة مباراة الفريقين في وقت لاحق خاصة واننا مازلنا في بداية الموسم الجديد فضلا عن الميل أيضا لتأجيل الأمر في ظل الأوضاع الإدارية غير المستقرة التي يعيشها نادي الزمالك بعد قرار حل مجلس إدارته السابقة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارته عقب خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتأتي أيضا حالة التراشق بين جماهير الناديين عبر صفحات التواصل الاجتماعي عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا إضافة إلي الظروف الخاصة بالإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين أحداث الكريسماس التي تتزامن مع موعد المباراة لتقود مسئولو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة إلي اتخاذ قرار تأجيل المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنباء قوية عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.