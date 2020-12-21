نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز جمهورية شبين والغزل وميت خلف في دوري الناشئين 2001 بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق جمهورية شبين مواليد 2001 الفوز خارج ملعبه على حساب نظيرة فريق سرس الليان، بهدف نظيف، في إفتتاح مسابقة دوري الناشئين لكرة القدم بالمنوفية. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب عبد العليم عبد السلام في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.

وحقق غزل شبين بقيادة المدير الفني أحمد شرف، فوزا كبيرا على حساب فريق ميت خاقان بخمسة أهداف مقابل هدفين، عقب تقدم ميت خاقان بثنائية نظيفة، ثم سجل الغزل 5 أهداف متتالية عن طريق، البديل يوسف علاء من ركلة جزاء، وعمر رضوان ومحمد أبو صوان، ومحمد هديوي، وزياد نظمي.

وحقق ميت خلف فوزا عريضا على حساب فريق كفر المصيلحة بخمسة أهداف مقابل هدفين، سجلهم حسام حسن 3 أهداف، ومحمد خاطر هدفين، وسمكه هدف.

وفاز مركز شباب أشمون على نظيرة فريق نادي أشمون بنتيجة 3-1 عن طريق اللاعب أحمد سمير الشرقاوي الذي سجل 3 أهداف، بينما سجل هدف نادي أشمون اللاعب فارس رمضان.

