نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً .. مباريات هامة لعرب الرمل وبطا ومنوف وتلا وميت خاقان بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام غداً الثلاثاء، في الثانية ظهراً، مباريات هامة في الجولة الخامسة، لدوري القسم الثالث للموسم الحالي 2020-2021.

ومن المقرر أن تشهد تلك الجولة مواجهات قوية ومرتقبة، أبرزها منوف مع الشرقية، وعرب الرمل مع ميت خلف، بملعب قويسنا.

ويخرج مركز شباب تلا لملاقاة نظيرة فريق مركز شباب ديرب نجم، بملعب ديرب نجم، ويحل غزل شبين ضيفاً ثقيلاً على بلبيس.

ويلتقي مركز شباب بطا مع فاقوس، وميت خاقان مع نادي ديرب نجم بملعب ميت خاقان.

وفي لقاء مرتقب، يستضيف أبو كبير، نظيرة، فريق أبو حماد.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- الشرقية 9 نقاط

2- تلا 7 نقاط

3- فاقوس 6 نقاط

4- منوف 6 نقاط

5- ميت خلف 6 نقاط

6- ابو حماد 6 نقاط

7- بلبيس 5 نقاط

8- ميت خاقان 4 نقاط

9- بطا 3 نقاط

10- ديرب نجم 3 نقاط

11- غزل شبين نقطتين

12- أبو كبير نقطة

13- عرب الرمل نقطة

14- شباب ديرب بلا نقاط

15- شباب عرابي بلا نقاط