اليوم اجتماع مجلس إدارة اتحاد اليد لمناقشة تحضيرات الجمعية العمومية واعتماد برامج المنتخبات الوطنية

يعقد اليوم مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا له برئاسة الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد وبحضور اعضاء المجلس ، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد التي ستعقد غدا الساعة الرابعة عصرا بفندق المروج جراند ـ الخوير استنادا للمادة ” 22 ” من النظام الاساسي للاتحاد ، حيث سيتم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق ، وتقرير مجلس الإدارة عن الانشطة الادارية والمالية التي قام بها عن السنة المنتهية لعام 2019م والحساب الختامي لها والمعتمد من قبل مدقق الحسابات والانشطة والبرامج التي قام بها المجلس في عام 2020 ومشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2020م واختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته و مناقشة المقترحات المقدمة من قبل اعضاء الجمعية .

كما سيتم خلال الاجتماع – ايضا – مناقشة التوصيات المرفوعة من قبل لجنة المنتخبات والمدربين حول الاستعدادا الخاصة بالمنتخبات الوطنية للمشاركة في عدة بطولات منها مشاركة منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئيه في البطوله الخليجيه الثالثه في الكويت والبطولة الآسيويه ونهائيات كأس العالم القادمة واستعراض برنامج اعداد منتخبنا الوطني للشباب للمشاركة بالبطولة الآسيويه بإيران في شهر مارس القادم واعتماد برنامج المنتخب الوطني الاول للصالات للمشاركة في البطوله الخليجية الثالثه بالكويت شهر مارس القادم .

وسيناقش كذلك مجلس الادارة توصيات لجنة المسابقات حول بداية الموسم الرياضي الجديد الذي يشهد مشاركة 23 ناديا موزعة على دوري الدرجة الاولى ودوري الثانية ومسابقة درع الوزارة ودوري الناشئين والشباب، حيث ستبدأ أولى المنافسات يوم 22 يناير القادم في مسابقة درع الوزارة، كما يستعرض المجلس الرسالة الواردة له من قبل الاندية الاعضاء وتوصيات باقي اللجان .