تشكيل لجنة تفتيش لدراسة ملف العراق لاستضافة خليجي 25 برئاسة فهد الرئيسي

قررت لجنة تقييم ملف “خليجي 25 ” تشكيل لجنة تفتيش برئاسة فهد بن عبد الله الرئيسي عضو اللجنة حيث ستقوم اللجنة بزيارة تفقدية إلى العراق خلال الأيام القادمة بالتنسيق بين اتحادي كأس الخليج العربي لكرة القدم والاتحاد العراقي.

جاء ذلك في اجتماع لجنة تقييم ملف (خليجي 25) لدراسة الملف الذي تقدم به العراق لاستضافة البطولة المقبلة الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة امس الاول برئاسة الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي النائب الثاني لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم رئيس اللجنة وبحضور جميع الأعضاء، سواء بشكل مباشر أو من خلال تقنية الاتصال المرئي وقد اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على ما تضمنه الملف من تفاصيل وما احتواه من معلومات تتعلق بالمنشآت الرياضية.

وسوف تطلع لجنة التفتيش خلال زيارتها على استعدادات العراق لاستقبال البطولة الخليجية، إذ سيتم زيارة الملاعب المرشحة لاستضافة المنافسات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية، وأيضا الاطلاع على البنى التحتية، والتجهيزات اللوجستية، وفنادق استضافة المنتخبات والوفود وبعد الانتهاء من مهمة التفتيش، سترفع اللجنة تقريرها إلى المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، والذي سيتضمن ملاحظاتها وتوصياتها، للتأكد من عدم وجود أي قصور، على مستوى توافر الاشتراطات والمعايير المطلوبة.