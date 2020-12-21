15 هدفا في افتتاحية دوري الدرجة الأولى

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري :

تصوير / أيمن البوسعيدي :

شهدت الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى للموسم 2020/2021 إحراز 15 هدفا في 8 مباريات جميعها انتهت بالفوز .. ففي المجموعة الأولى تفوق سمائل برباعية نظيفة على مرباط تناوب على تسجيلها خزعل البطاشي ومهتدي الرواحي ومحمد تقي(هدفين) وتمكن بوشر من التغلب خارج ملعبه على صلالة بهدف أحرزه معاذ الجهضمي ، وانتهت مباريات المجموعة الثانية الثلاث بنفس النتيجة ففاز العروبة على صور بهدف ثويني حديد وجعلان على الطليعة بهدف أسعد جميل والاتفاق على مصيرة بهدف يونس العبادي ، وفي المجموعة الثالثة فاز الشباب على المضيبي بهدفين أحرزهما محمودالوهيبي وأيوب البلوشي مقابل هدف للمضيبي سجله ناصرالرواحي وتفوق عبري بهدفين سجلهما يوسف الغافري والمحترف سيلفاعلى الخابورة الذي أحرز هدفه الوحيد عن طريق أحمد الحوسني وفازمجيس على البشائر بهدف سجله محمد مبارك ، وتفتتح مباريات الأسبوع الثاني غدا بلقاء بوشر ومرباط على ملعب بوشر ويستضيف أهلي سداب على ملعبه سمائل لحساب المجموعة الأولى ، وفي المجموعة الثانية يلتقي جعلان والاتفاق على ملعب جعلان ومصيرة على ملعبه يستضيف العروبة على ملعب مجمع صور يلتقي الطليعة وصور مساء الخميس ، ولحساب المجموعة الثالثة يحل الشباب ضيفا على عبري ومجيس على ملعبه يلاقي المضيبي والخابورة يواجه البشائر .

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