برنامج طموح للجنة الأهلية للفروسية بنـزوى بعد توقف أنشطتها بسبب ( كوفيد 19 )

– عادل البوسعيدي : التعاقد مع مرابط المدربين المحترفين لتدريب الخيول وإعادة فتح مدرسة البيان للفروسية بالولاية

أجرى اللقاء – سالم بن عبدالله السالمي:

اعدت اللجنة الأهلية للفروسية بولاية نـزوى برنامجا طموحا للفرسان وذلك بهدف تعويض الفترة التي أغلق فيها نشاط اللجنة بسبب تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وتوقف جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية ، ( الوطن الرياضي ) التقى عادل بن ناصر البوسعيدي رئيس اللجنة الأهلية للفروسية بنـزوى ليحدثنا عن الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها رياضة الفروسية فقال : كما يعلم الجميع وليس بغريب على أحد لقد تسببت جائحة كورونا في أكبر اضطراب في التقويم الرياضي العالمي في جميع أنحاء العالم وبدرجات متفاوتة ولم يقتصر هذا الاضطراب على نشاطات رياضة الفروسية، فمنذ أن أصدرت اللجنة العليا للتعامل مع جائحة كرونا قرارا بمنع ممارسة الأنشطة الرياضية بادرت اللجنة الأهلية للفروسية بولاية نـزوى بتنفيذ القرار وذلك بمنع فرسان الولاية وملاك الخيل من ممارسة رياضة الفروسية، كما تقيدت اللجنة بتوجيهات وتوصيات الاتحاد العماني للفروسية حفاظا على سلامة عشاق الفروسية وترجمة تلك التوجيهات بغلق مدارس الفروسية والامتناع عن المشاركات الداخلية الخارجية وركض عرضة الخيل التقليدية.

وأضاف : كان للجنة الفروسية بالولاية الدور الفاعل في توعية الفرسان والملاك والمتدربين من مخاطر التجمعات وما قد يسببه فيروس كوفيد 19 من مخاطر صحية، كما تقيدت اللجنة بكافة أعضائها بقرار منع الحركة والتجوال الذي كان له الأثر الطيب في التقليل من الإصابات والإكثار من حالات التشافي ، وعند ظهور تباشير الخير بانحسار جائحة كورونا بدأ تدريجيا فتح الأنشطة الرياضية بقرار اللجنة العليا للتعامل مع الجائحة شريطة التقيد بالاشتراطات الاحترازية الوقائية ، ولله الحمد بدأنا بالعودة لممارسة نشاطات الفروسية بإعادة فتح مدرسة البيان للفروسية بالولاية ، فقد استقبلت المدرسة المتدربين والمتدربات بتقسيمهم الى مجموعات قليلة العدد وإرشادهم لارتداء الكمام والتعقيم والتباعد الآمن، كما باشر ملاك خيول السباق بالولاية التعاقد مع مرابط المدربين المحترفين (كمربط العامر بولاية أدم ) لتدريب الخيول وتجهيزها نفسية وبدنياً للمشاركة في سباق الخيل السلطاني 2020 / 2021 الذي شارك فيه الحصان المهدود ويشارك فيه الحصان رمسيس الذي أحرز مراكز متقدمة وما زال في طريق التقدم لنيل المراكز الذهبية.

تشجيع أبناء الولاية

وقال : تأمل اللجنة الأهلية للفروسية بالولاية أن يكون العام القادم عام خير وبركة ونماء بإذن لله تعالى وهي في طريق السعي لتشجيع أبناء الولاية لاقتناء الخيل وتأهيل الفرسان لما هو أفضل ولما هو خير ، مثل تشكيل فريق لمهارات الخيل وفريق لالتقاط الأوتاد لتمثيل الولاية في مختلف الأنشطة لرياضة الفروسية ، كما تسعى لجنة الفروسية بالولاية من أجل تقوية رابطة التعاون المشترك بين ملاك الخيل وملاك الهجن بالولاية ويتمثل ذلك في مخاطبة جهات الاختصاص من أجل إعادة تهيئة وتجهيز ميدان الهجن بالولاية ليكون مشتركا بين ملاك الخيل وملاك الهجن لإقامة الفعاليات والمحافل الخاصة والمشتركة ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل، كما تسعى لجنة الفروسية بالولاية لمخاطبة الاتحاد العماني للفروسية من أجل نيل ولاية نـزوى الموافقة على استضافة ركض عرضة الخيل التقليدية التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية ويشرف عليها سنوياً.

وختاما تتقدم اللجنة الأهلية للفروسية بولاية نزوى بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية برئاسة السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي وإلى جميع القائمين على المساعي الطيبة والجهود المبذولة من أجل المضي قدماً للحفاظ وتطوير كل ما يخص الفروسية من رياضة وأرث عريق يفخر به كل عماني ونسأل الله للجميع التوفيق والنجاح والسداد، في ظل القيادة الحكيمة لقائد البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظة الله ورعاه .