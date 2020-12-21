في افتتاح الجولة الثانية لدوري الأضواء

- السيب من أجل التمسك بالصدارة أمام تحدي الاتحاد ولقاء الذكريات بين نزوى والمصنعة

- الإثارة منتظرة في مواجهة ظفار وصحار والجريحان النهضة وصحم يسعيان للخروج من دائرة القلق

متابعة ـ صالح البارحي :

دون الحصول على المزيد من الوقت للراحة والتقاط الأنفاس … يعاود قطار دوري الاضواء الظهور سريعا عبر جولته الثانية التي ستنطلق مساء اليوم عبر ( 4 ) لقاءات هامة ، حيث يلعب نزوى والمصنعة على ساحة مجمع نزوى ، والسيب يلاقي الاتحاد على ساحة استاد السيب ، وظفار يستقبل صحار في مجمع السعادة ، والنهضة يواجه صحم بمجمع البريمي ، فيما تستكمل منافسات الجولة الثانية عبر اللقاءات الثلاثة المتبقية والتي ستقام غدا من خلال مواجهة مسقط وبهلاء على ساحة استاد السيب ، والنصر مع السويق بمجمع السعادة ، ونادي عمان أمام تطلعات الرستاق باستاد السيب إن شاء الله تعالى .

السيب وتأكيد الصدارة

السيب يدخل لقاء اليوم على ملعبه في الساعة السابعة والنصف مساء أمام الاتحاد الوافد الجديد لدوري الأضواء بعد غياب ، هدف صاحب الضيافة هو الوصول للنقطة السادسة مهما كان المنافس ، فهو يدرك تماما بأن الحصول على النقاط الكاملة يعني تمسكه بالصدارة إلى الجولة القادمة ، خاصة وأن هناك منافسين يشكلون خطرا عليه أبرزهم ظفار الذي لا زال يعيش حالة من القلق جراء القرار الذي تم تطبيقه عليه بخصم (6) نقاط كاملة من رصيده ، وبالتالي فإن السير بثبات نحو التمسك بالصدارة هو أمر محمود العواقب بطبيعة الحال ، فهو البطل الذي يدافع عن لقبه ، وهو الفريق الذي يمتلك كتيبة من النجوم ويدخل بطموح معاودة الكرة مرة أخرى ، لم لا وهو يتمتع بدعم إداري كبير وعمل فني كذلك .

فيما الاتحاد هدفه مغاير تماما وهو مداواة جراحه أولا بعد الخسارة الثقيلة أمام ظفار في ديربي الجيران برباعية لهدف واحد ، وثانيا الخروج من الحالة النفسية التي يمر بها لاعبوه خاصة وأنهم حديثو الخبرة بدوري الأضواء إلا القليل ، وبالتالي فإن تلقيه خسارة ثانية يعني الدخول في حسبة قد لا تعينه في نهاية المطاف ، لذلك فإن مدربه أحمد سالم ومساعده شوين راشد يعلمان أنهما أمام تحد جديد بعد التحدي السابق الذي خاضه الفريق أمام ظفار ، وبات على الفريق الأخضر العمل على تحقيق نتيجة إيجابية حتى ولو العودة بنقطة التعادل من براثن السيب .

لقاء الذكريات

لقاء الذكريات الذي سيجمع نزوى والمصنعة على ساحة مجمع نزوى ، الفريقان قادمان من دوري الدرجة الأولى في هذا الموسم ، وبالتالي يعرفان إمكانيات بعضهما البعض بشكل كبير ، وليسا بحاجة إلى الكثير من الوقت لكشف الأوراق ، خاصة وأن الجهازين الفنيين للفريقين لا زالا يتواجدان رفقتهما ، حيث إن عبدالعزيز الريامي يكمل المشوار مع نزوى ونظيره عبدالحليم الوريمي يكمل مشواره مع المصنعة.

نزوى حصد أول ثلاث نقاط له بالدوري بعد أن قلب الطاولة في وجه النهضة وأنهى المواجهة بفوز ثمين بنتيجة 2/1 جعلت الفريق الأزرق ضمن الفرق التي تبوأت مركزا متقدما حتى الآن ، الخبرة الفنية التي يمتلكها عبدالعزيز الريامي باتت مطلبا رئيسيا لتجاوز مطب اليوم الذي وإن حصل فإن الفريق الأزرق سيضمن صراع الصدارة برصيد (6) نقاط كاملة قبل الجولة الثالثة ، أما المصنعة فإنه أقل الفرق الصاعدة مستوى فنيا في الجولة الأولى ، حيث استسلم لطموحات السيب وانكشفت خطوطه كاملة ولم يقدم أي شيء يذكر في مواجهته الأولى ، وبالتالي فإن مباراة اليوم لا يجب أن تمر مرور الكرام دون مقاومة أو ردة فعل ، والتي إن تأخرت فإن ثمنها سيكون غاليا لا محالة ، وحينها لن ينفع البكاء على اللبن المسكوب ، فما ينتظر المصنعة عمل كبير لا يجب أن يغفل عنه مسؤولو الفريق إن أرادوا البقاء بين الكبار في الموسم القادم .

مباراة مثيرة

المواجهة التي سيحتضنها مجمع السعادة ستكون مثيرة إلى أبعد الحدود بين ظفار الذي يعيش حالة من القلق جراء قرار لجنة الانضباط بخصم (6) نقاط من رصيده أمام صحار الذي يدخل اللقاء وفي رصيده ثلاث نقاط جمعها من فوز على نادي عمان في الجولة الأولى ، مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريق المستضيف (ظفار) فهو يعاني الكثير وأي نقطة يفقدها في الجولات المتبقية بدورينا قد يكون ثمنها غاليا وهو الابتعاد عن منافسة السيب على اللقب خاصة وأن الفريقين هما المرشحان لمعانقة اللقب نظرا للكثير من العوامل المساندة ، ومن هنا فإن رشيد جابر مدرب ظفار يدرك أن مرحلة المخاض هذه يجب أن يخرج منها الفريق عاجلا غير آجل ، فليس هناك من يضمن العواقب في تالي الأيام ، لذلك سيعمل على تخطي عقبة صحار وإنهاء معضلة القرار الانضباطي الذي طاله جراء عدم حصوله على الترخيص الآسيوي .

في المقابل ، فإن صحار يعلم أنه أمام كتيبة نجوم تسعى لأن تسير قدما نحو استعادة اللقب ، وخبرة فنية كبيرة كذلك ، لذلك فإن على المدرب المغربي عبدالرزاق خيري أن يعي بأنه في تحد مثير يختلف تماما عن مواجهته السابقة أمام نادي عمان ، فالمنافس اليوم جريح رغم فوزه الماضي إلا أنه لم يستفد من ذلك الفوز سوى الاطمئنان على فاعلية لاعبيه وفريقه ، ومن باب أولى فإن صحار صنفه الكثيرون بأنه أحد الفرق التي ستلعب دورا رئيسيا في صراع اللقب هذا الموسم نظرا للتعاقدات التي أبرمها الفريق محليا وخارجيا وكذلك الجهاز الفني الذي يقوده ، لذلك فبات من المهم ظهور صحار بمظهر المنافس في لقاء اليوم .

جراح وجراح

جريحان بأكثر من جهة ، النهضة وصحم ، يعانيان الكثير قبل مواجهة اليوم ، فهما خسرا لقاء الجولة الماضية ، حيث خسر النهضة أمام نزوى 1 / 2 ، وخسر صحم أمام النصر 1 / 2 كذلك ، وبالتالي فإن النقاط الثلاث ذهبت سدى في بداية المشوار ، إضافة إلى أنهما لا زالا مطالبين بسداد (6) نقاط كاملة من رصيدهما بسبب قرار لجنة الانضباط بخصم هذه النقاط لعدم حصولهما على الرخصة الآسيوية رفقة نادي ظفار كذلك ، وبالتالي فإن الفريقين يعيشان حالة نفسية صعبة جراء هذا القرار ناهيك عن البداية غير النموذجية لهما بالدوري .

النهضة بقيادة محسن درويش فرط في نقاط مباراته السابقة أمام نزوى رغم تقدمه بهدف السبق وأصبح يدخل كل لقاء بمثابة نهائي كؤوس ، وصحم فرط هو الآخر في نقاط مباراته امام النصر رغم تقدمه بهدف كذلك ، ومن هنا فإن مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين للفريقين ، فكلاهما يمر بحالة غير متوازنة وتبعاتها قد لا يحمد عقباها ، فمن يخرج من دائرة القلق سريعا !!