سحب قرعة دور الـ 32 لكأس جلالته لكرة القدم للموسم 2020/2021

نطلق في يناير القادم

- حامل اللقب (ظفار) يتأهل لدور الـ 16وبطل دورينا (السيب) في مواجهة الطليعة

- ديربي بين المصنعة والشباب ولقاء أبناء العمومة يجمع صحار والخابورة

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي :

بحضور لافت من ممثلي اتحاد القدم ومختلف وسائل الإعلام ، تم ظهر أمس سحب قرعة دور الـ 32 لكأس جلالة السلطان لكرة القدم، استهل الأمين العام للإتحاد العماني لكرة القدم سعيد بن عثمان البلوشي الاجتماع بكلمة رحب من خلالها بالحضور وممثلي بنك قطر الوطني الراعي الرسمي للمسابقة ، بعدها تطرق البلوشي في حديثه لآليات توزيع الفرق المشاركة في المسابقة واللوائح المتعلقة بنظام المسابقة.

نتائج القرعة

أسفرت القرعة عن استقبال نادي النصر نادي بوشر، فيما يواجه بطل دورينا نادي السيب نادي الطليعة، اما نادي مصيرة فسوف يستضيف نادي الرستاق، نادي الاتحاد هو الآخر يستضيف نادي الاتفاق، نادي صحم يستضيف نادي المضيبي، نادي البشاير سيواجه نادي السويق، اما نادي نزوى فسوف يواجه نادي مجيس، نادي صور يواجه نادي بهلاء، نادي أهلي سداب يواجه نادي النهضة، نادي عبري سيواجه نادي مرباط، وفي ديربي الجيران يستضيف نادي المصنعة نادي الشباب، اما نادي صلالة فسوف يستقبل نادي العروبة، فيما يستقبل نادي مسقط نادي سمائل، وفي ديربي آخر نادي صحار يستقبل نادي الخابورة، وأخيرا نادي عمان يستقبل نادي جعلان. فيما تأهل نادي ظفار بشكل مباشر الى دور الـ 16.

المستوى الأول

الجدير بالذكر ، بأن الفرق قسمت إلى مستويين ، حيث ضم المستوى الاول (16) ناديا، يضم أندية دوري عمانتل (14) ناديا للموسم 2021/2020م بالإضافة إلى الناديين الحاصلين على المركزين (14،13) والهابطين من دوري عمانتل الموسم الماضي 2020/2019 م إلى دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021/2020م، فيما يصعد نادي ظفار بطل المسابقة لموسم 2020/2019م إلى دور الـ 16 مباشرة والأندية هي:- السيب، الرستاق، ظفار، صحار، نزوى، النهضة ، النصر، الاتحاد، بهلاء، المصنعة، مسقط ، نادي عمان ، السويق، العروبة، صحم، مرباط.

المستوى الثاني

فيما ضم المستوى الثاني الاندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى للموسم 2021/2020 (15) ناديا بدون ناديي العروبة ومرباط اللذين تم تصنيفهما في المستوى الأول والأندية هي: – الشباب، الخابورة، صور، مصيرة ، سمائل ، أهلي سداب، بوشر، البشائر، صلالة، مجيس، عبري، الاتفاق، جعلان، المضيبي، الطليعة.

نظام المسابقة

فيما تنص لوائح مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم على النحو الآتي : دور الـ 32 لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم ، تجرى قرعة موجهة لتحديد مواجهات هذا الدور بعد تصنيف الأندية المشاركة إلى مستويين ، المستوى الأول والمستوى الثاني ، وتلعب المباراة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، في حالة التعادل في الوقت الأصلي للمباراة يتم اللجوء للأشواط الاضافية وإذا استمر التعادل، تحسم المباراة بركلات الترجيح ، وعن القرعة فإن النادي المستضيف هو الذي يحمل أحد الأرقام الفردية في القرعة، فيما ستقوم لجنة المسابقات بتحديد ملاعب المباريات، وتقام منافسات هذا الدور يومي 1و2 و3 يناير 2021.

دور ال 16

اما دور الـ 16 لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم ، فسوف تجرى قرعة مطلقة لتحديد مواجهات هذا الدور ، وتلعب المباراة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، في حالة التعادل في الوقت الأصلي للمباراة يتم اللجوء للأشواط الاضافية وإذا استمر التعادل تحسم المباراة بركلات الترجيح ويعد النادي المستضيف هو الذي يحمل أحد الأرقام الفردية في القرعة وستقوم لجنة المسابقات بتحديد ملاعب المباريات. و تقام منافسات هذا الدور يومي 21 و22 يناير 2021.

ربع النهائي

اما دور الـ 8 لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، فسوف تجرى قرعة مطلقة لتحديد مواجهات هذا الدور وتلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب والنادي المستضيف هو الذي يحمل أحد الأرقام الفردية في القرعة وستقوم لجنة المسابقات بتحديد ملاعب المباريات وستلعب مباريات الذهاب يومي 5 و6 فبراير 2021 و مباريات الإياب في 15 و16 فبراير 2021.

نصف النهائي

اما عن نظام دور الـ 4 لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم فستجرى قرعة مطلقة لتحديد مواجهات هذا الدور وتلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب و النادي المستضيف هو الذي يحمل أحد الأرقام الفردية في القرعة وستقوم لجنة المسابقات بتحديد ملاعب المباريات و تلعب مباريات الذهاب في 26 و27 فبراير 2021.ومباريات الإياب في 8 و9 مارس 2021.

في دور الـ 8 ودور الـ 4 لـكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم ، المباراة الأولى (ذهاب) تعتمد نتيجتها بنهاية الوقت الأصلي ، وفي حالة تساوي الناديين في عدد النقاط بنهاية الوقت الأصلي للمباراة الثانية (إياب) يتم تحديد النادي الفائز حسب التسلسل التالي: النادي المسجل لمجموع أهداف أكبر في المباراتين ، في حالة تساوي مجموع الأهداف المسجلة في المباراتين فأنه يتم احتساب الهدف المسجل خارج ملعب النادي بهدفين، حيث يتم تطبيق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض (الهدف بهدفين) حتى نهاية الوقت الأصلي لمباراة الاياب ولا تطبق هذه القاعدة في الأشواط الإضافية ، وفي حالة التساوي (التعادل) بعد احتساب مجموعة الأهداف المسجلة، يلعب وقت إضافي مدته ثلاثون (30) دقيقة على شوطين متساويين، وفي حالة انتهاء الوقتين الإضافيين بالتعادل (السلبي أو الإيجابي) يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد النادي الفائز.

المباراة النهائية

وتلعب المباراة النهائية من مباراة واحدة ، وفي حالة التعادل في الوقت الأصلي للمباراة يتم اللجوء للأشواط الإضافية وإذا استمر التعادل تحسم المباراة بركلات الترجيح وسيتم تحديد موعد ومكان المباراة النهائية لاحقا.