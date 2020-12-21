الهلال يتقدم على القادسية بهدفين في الدوري السعودي

تقدم الهلال بهدفين نظيفين على نظيره القادسية، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي.

تقدم الفرنسي بافتيمبي جوميز للزعيم في الدقيقة الرابعة عشر من ضربة جزاء ليرفع رصيده من الأهداف للهدف 82 مع الهلال ويصبح الهداف الأجنبي التاريخي للفريق.

وأحرز البيروفي أندريه كاريلو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 23 من عمر اللقاء من جملة تكتيكية رائعة.

وبهدف جوميز اليوم، أصبح المهاجم الفرنسي هو الهداف الأجنبي التاريخي للهلال، بعدما ارتفع رصيده من الأهداف للهدف 82، حيث رفع عدد أهدافه في الدوري إلى 53 هدفًا، و8 أهداف في كأس الملك، و5 أهداف في البطولة العربية، وهدفين في كأس العالم للأندية، و14 هدفًا في دوري أبطال آسيا.

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 19 نقطة، فيما يحتل القادسية المركز السادس برصيد 13 نقطة.