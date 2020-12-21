إصابة لاعب جديد فى نادى الزمالك بفيروس كورونا.. شاهد

وكتب خالد الغندور "إصابة حسام اشرف ناشئ الزمالك بڤيروس كورونا مع منتخب الشباب".
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وعلق الإعلامى خالد الغندور، على فوز هدف محمد مجدى قفشة لاعب الأهلي، في مرمى الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020، بجائزة أفضل هدف في المسابقة.
وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "هناك فرق بين حلاوة و جمال الهدف و قيمة الهدف يعني لو عايز هدف جميل له قيمة بطولة تختار هدف افشة لكن لو عايز اجمل هدف فيه كل المهارات السرعة و الترقيص و الشوط في مكان قاتل بلا تفكير هدف شيكا عالمي و هنا السؤال هي المسابقة معمولة لأجمل و احلي هدف و لا الهدف الاكثر قيمة".
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