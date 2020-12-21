صحفي بـ «ليفربول إيكو» لـ دوت الخليج يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح عن الريدز إلى إسبانيا

كشف ديفيد لينش، الصحفي الإنجليزي بصحيفتي "ليفربول إيكو" و"إيفينينج ستاندرد" البريطانيتين، عن حقيقة الجدل المثار في الفترة الأخيرة، عن إمكانية رحيل محمد صلاح عن فريقه ليفربول، وأنه غير سعيد بتواجده في صفوف النادي.
وكان محمد صلاح، فتح الباب أمام انتقاله لصفوف ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين والرحيل عن ليفربول، في حوار نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.
وقال "لينش"، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، "لا يبدو لي أن محمد صلاح غير سعيد في ليفربول.. ليس من الرائع رؤية هذه الأقاويل في وسائل الإعلام والحديث عن رحيله عن ليفربول لـ برشلونة أو ريال مدريد".
وأضاف أن "محمد صلاح يتمتع بمكانة جيدة في ليفربول؛ لذا سيكون من السخف أن يحرق تلك الجسور التي بناها هنا!".
وأكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني تفاوض مع محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل ضمه.
وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أنه حسب مصدر مقرب من محمد صلاح، فإن مسئولي نادي ريال مدريد تفاوضوا مع وكلاء اللاعب من أجل ضمه لصفوف الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة الانتقال لـ ريال مدريد تدور في رأس محمد صلاح ولكنه سيبقى في صفوف ليفربول لنهاية الموسم، ومن ثم تحديد مستقبله بعد ذلك.
وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية ردًا على سؤال حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد، "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من أعظم الأندية، لكن مستقبلي بيد ليفربول، وأركز حاليا مع الفريق من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم".
وأضاف محمد صلاح "من الصعب تحديد موعد رحيلي عن ليفربول، مستقبلي في يد النادي مثلما ذكرت، وهدفي تحقيق جميع الأرقام القياسية هنا".
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