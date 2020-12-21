صحفي بـ «ليفربول إيكو» لـ دوت الخليج يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح عن الريدز إلى إسبانيا

كشف ديفيد لينش، الصحفي الإنجليزي بصحيفتي "ليفربول إيكو" و"إيفينينج ستاندرد" البريطانيتين، عن حقيقة الجدل المثار في الفترة الأخيرة، عن إمكانية رحيل محمد صلاح عن فريقه ليفربول، وأنه غير سعيد بتواجده في صفوف النادي.

وكان محمد صلاح، فتح الباب أمام انتقاله لصفوف ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين والرحيل عن ليفربول، في حوار نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال "لينش"، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، "لا يبدو لي أن محمد صلاح غير سعيد في ليفربول.. ليس من الرائع رؤية هذه الأقاويل في وسائل الإعلام والحديث عن رحيله عن ليفربول لـ برشلونة أو ريال مدريد".

وأضاف أن "محمد صلاح يتمتع بمكانة جيدة في ليفربول؛ لذا سيكون من السخف أن يحرق تلك الجسور التي بناها هنا!".