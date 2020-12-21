خاص| محاور صلاح يفجر قنبلة مدوية بشأن مستقبله مع ليفربول.. فيديو

ََوواصل "لابد من تغيير بعض الأشياء في ليفربول من أجل إرضاء محمد صلاح".
َوأشار إلى أن "محمد صلاح جاهز حاليًا للاستماع إلى العروض للرحيل عن ليفربول، هو بالتأكيد أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، وأي نادٍ يتمنى التعاقد معه، قد نراه في ريال مدريد أو برشلونة".
واختتم "أزمة محمد صلاح مع ليفربول هي نفس أزمة ميسي مع برشلونة، ميسي يريد الاستمرار حال تغيير بعض الأشياء، صلاح أيضًا يقدم عروضا جيدا مع الريدز، ويريد تحطيم أرقام قياسية جديدة، لكنه غير سعيد حاليا".
يذكر أن موقع "defensa central" الإسباني، أكد خلال الساعات الماضية، أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، لضم النجم المصري إلى قلعة الملكي.
وأضاف الموقع أن رغبة محمد صلاح هي الانتقال إلى ريال مدريد حال رحيله عن ليفربول.
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