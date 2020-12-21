يبدأ عمله عقب العودة من النيجر.. مدرب أحمال إضافي لفريق الكرة بالأهلي

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع مدرب أحمال إضافي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ليعاون كابيلو رانجواجا، مدرب الأحمال الحالي في جهاز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وكشفت مصادر خاصة أن مدرب الأحمال الإضافي هو محمود حمدي ومن المقرر أن يبدأ عمله عقب العودة من النيجر مع الفريق الاول.
وقالت المصادر ان إدارة الأهلي تسعي لبناء كوادر جديدة في هذا المجال علي أن يستفيد من كابيلو رانجواجا بجانب تواجده مع المصابين وتأهليهم.
وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التواصل مع الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة؛ للوقوف على حالتهم الصحية، بعدما كشفت نتائج المسحة الطبية التي أجراها الفريق في القاهرة تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.
وأكد مدير الكرة أن حالة الثلاثي مطمئنة إلى حد كبير، وأعرب عن أمله في سرعة شفائهم وتحول نتيجة المسحة إلى سلبية وعودتهم للتواجد والمشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وأشار مدير الكرة إلى أن ربيعة والسولية وأفشة يخضعون للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، الذي يتم تنفيذه في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
جدير بالذكر أن الجهاز قام بضم الثلاثي طاهر محمد طاهر وسعد سمير ومحمد شكري لبعثة الأهلي في النيجر بدلا من رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
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