وزير الرياضة يتألق في مباراة استعراضية على هامش افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية| شاهد

قاد الدكتور اشرف صبحي وزيرة الشباب والرياضة مباراة استعراضية على هامش الاولمبياد الثاني للمحافظات الحدودية ومثل فريق الدكتور اشرف صبحي كلا من عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك الاسبق واللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح ووليد عبد الوهاب هيئة استاد القاهرة، مع فريق منتخب الشباب المحافظات الحدودية.

وشهدت المباراة تألق عبد الحميد بسيونى والدكتور اشرف صبحي ونجح فريق وزير الرياضة في تحقيق الفوز وتقديم اداء قوى .

جاءت المباراة الاستعراضية على هامش افتتاح اولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الثانية المقامة بمدينة شرم الشيخ .

وشهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات حفل افتتاح اولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الثانية، والتي تقام على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، الذي يقام فى الفترة من ١٩-٢٣ ديسمبر، وتنفذه الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقه شبابها .

حضر الافتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والاعلاميين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات الحدودية المشاركة.



تضمن حفل الافتتاح تقديم عروض رياضيه من كليه التربيه الرياضيه جامعه اسوان وطلائع، وشباب من وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فى الاولمبياد محافظات" أسوان، الوادى الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر ، مرسى مطروح" وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والانشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع النصرى وخاصة فى المحافظات الحدودية لما يسهم فى نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.