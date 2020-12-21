رئيس رابطة الدوري الإسباني يسخر من بيريز

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني الذي طالب بضرورة تجديد كرة القدم كما اشتكى من معاملة الملكي بشأن ما يتعلق ببث المباريات.

وكان بيريز قد قال في الجمعية العمومية للنادي الملكي:" الجميع مدرك الصعوبات الحالية، إذا كان من الصعب بالفعل الحفاظ على القدرة التنافسية، فإن تأثير وباء فيروس كورونا سيجبرنا على التفكير (يقصد دوري السوبر الأوروبي) ".

وأضاف:"في بعض الأحيان، لا تتم إعادة بعض اللقطات المهمة للغاية في مبارياتنا، الجميع يرى أن هناك فارق في إعادات اللقطات وفي الأشخاص الذين يعلقَون على المباريات".

واختتم بيريز تصريحاته قائلاً:" فيروس كورونا غير كل شيء، أصبحنا أكثر عرضة للخطر، كرة القدم تحتاج إلى طرق جديدة لتكون أكثر قدرة على المنافسة، اعتقد أنه حان وقت التغيير".

ورد تيباس على تصريحات بيريز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"أعتقد أن بيريز ليست لدية معلومات كافية عن مسألة دوري السوبر الأوروبي".

واختتم تيباس كلماته قائلاً:"فيما يتعلق ببث المباريات، إذا يعتقد أنها ليست موضوعية، فهناك خيار في جهاز التحكم عن بُعد للاستماع للمباريات على فضائية ريال مدريد، قطعاً ستكون أكثر موضوعية".