الرياضة

تعرف على نتائج مباريات اليوم بدوري مراكز الشباب بالمنوفية (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج مباريات اليوم بدوري مراكز الشباب بالمنوفية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مركز شباب أشمون إنتصاراً مستحقاً على نظيرة فريق مركز شباب سبك الأحد، بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الإثنين، بالجولة الثانية، للدور الثاني، لدوري مراكز الشباب بالمنوفية.

وحقق فريق مركز شباب أبو نشابة الفوز على فريق سنتريس، بهدفين دون مقابل، وتغلب بركة السبع على أبنهس، برباعية نظيفة.

وتعادل اصطباري مع بيجرم، بهدف لكل منهما، وحقق الدبايبة، فوزا كبيرا خارج ملعبه على فريق الروضة، برباعية دون مقابل.

لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا