نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دكرنس يطالب بتغيير ملعب مباراته أمام بنى عبيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى بطلب لنظيرة مجلس إدارة نادى شربين من أجل الحصول على موافقتهم لإستضافة مباراة الفريقان المقبلة المقرر لها الخميس المقبل بملعب بني عبيد بدلاً من ملعب دكرنس، بالجولة الخامسة بدورى القسم الثانى.



يأتى طلب دكرنس بسبب القيام ببعض عمليات الصيانة بملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى بسبب شكوى اللاعبين والجهاز الفنى للفريق من عدم جاهزية الملعب لإستضافة المباريات.



وكان مجلس إدارة نادى دكرنس قد تقدم بطلب لنظيره بنادى بنى عبيد من أجل نقل مباراة الخميس لإستاد هرماس رضوان بنادى بنى عبيد وهو ما رفضه مسئولى بنى عبيد رغبة منهم فى خوض مباراة الدور الثانى على ستاد هرماس رضوان بنادى بنى عبيد.



ويحتل دكرنس المركز السابع برصيد ٥ نقاط بينما يحتل بنى عبيد المركز الحادى عشر برصيد ٣ نقاط.