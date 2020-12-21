نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يوجه رسالة خاصة إلى لاعبي آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حث مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، لاعبي فريقه على الصمود والاستبسال واستغلال مباراتهم غداً الثلاثاء في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الانجليزية لكرة القدم أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في تعديل وضع فريقهم المتعثر وانقاذ موسمه.

وخسر آرسنال اللندني خمس مرات في أخر سبع مباريات خاضها في الدوري الانجليزي الممتاز وحالياً يحتل المركز 15 بين فرق البطولة العشرين برصيد 14 نقطة في أسوأ بداية موسم له منذ 1974-1975.

لكن الفوز في كأس الرابطة غدا ربما يخفف بعض الضغوط عن المدرب الإسباني الذي تولى تدريب الفريق في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي "هذا ما نريد استغلال المباراة في تحقيقه. نسعى للفوز بهذه البطولة.. قبل ذلك واجهنا منافسين كبيرين هما ليستر سيتي وليفربول. نجحنا في الفوز عليهما والآن نقترب خطوة أخرى من ويمبلي. بالنسبة لنا هذه مباراة جيدة لأنها من النوع الذي نتطلع إليه خلال الموسم".

وخلال الأسابيع الأخيرة زادت الدعوات المطالبة بإقالة أرتيتا لكن المدرب يؤكد أنه يحظى بدعم مجلس إدارة النادي.

وقال المدرب "في أروقة النادي أشعر بالدعم والتشجيع والثقة التامة في قدرتنا على تجاوز هذا الوضع سوياً.

"بالتأكيد هذا النادي الكبير يستحق الأفضل.. ومن جهتي أنا أتحمل مسؤولية النتائج وأقر بذلك".

وسيغيب مهاجم منتخب الغابون بيير إيمريك أوباميانغ عن مواجهة سيتي غداً، بسبب إصابة في ربلة الساق لكن أرتيتا أكد أنه سيعود قريباً للتشكيلة.