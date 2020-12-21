نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي: متلهف ومتحمس للنجاح مع برشلونة هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، أن مر بوقت سيئ للغاية في الفترة الماضية، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين الإدارة الراحلة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بعض المقتطفات من تصريحات ميسي التي أجراها مع الصحفي جوردي إيفول بإذاعة "راك 1"، والتي ستُنشر في 27 ديسمبر الأول الجاري.

وأشار: "أنا بخير، لقد قضيت وقتًا سيئًا للغاية، بسبب نهاية الموسم الماضي وما حدث في الصيف أيضًا".

وأضاف"لكن الآن أشعر أنني بحالة جيدة ومتلهف ومتحمس للموسم".

وخرج برشلونة من النسخة الماضية لدوري الأبطال بفضيحة مدوية، بعد خسارته في ربع النهائي أمام بايرن ميونخ (8-2)، قبل أن يدخل البرغوث في صدام مع الإدارة، ويعلن رغبته في الرحيل.