مركز شباب أشمون يفوز على نادي أشمون في دوري الناشئين بالمنوفية

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مركز شباب أشمون الفوز على نظيرة فريق نادي أشمون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار إفتتاح مباريات دوري الناشئين مواليد 2001 بالمنوفية.

وخاض شباب أشمون اللقاء بتشكيل ضم، محمد اسامه وحمدى عماد واسلام شعبان وأحمد عبد الرؤوف وأحمد محمد ومحمد رشوان دجو وحسن ابو الفتوح واسلام رمضان وزكريا جمال وكريم كونتيسه وأحمد سمير ايفونا.

وشارك في اللقاء ثلاثية لاعبين مواليد 2005 من جانب شباب أشمون وهم اسلام حجازي، ومحمد السحرب وخالد مرزوق.

وأحرز أهداف الفوز، اللاعب أحمد إيفونا 3 أهداف، ليصبح أول هاتريك في المسابقة، بينما أحرز هدف نادي أشمون اللاعب فارس رمضان.

وأدار اللقاء الحكم أحمد ماجد عاونه عبد المطلب علي، ومحمد عاطف.