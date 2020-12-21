نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز شباب أشمون يفوز على نادي أشمون في دوري الناشئين بالمنوفية في المقال التالي
وخاض شباب أشمون اللقاء بتشكيل ضم، محمد اسامه وحمدى عماد واسلام شعبان وأحمد عبد الرؤوف وأحمد محمد ومحمد رشوان دجو وحسن ابو الفتوح واسلام رمضان وزكريا جمال وكريم كونتيسه وأحمد سمير ايفونا.
وشارك في اللقاء ثلاثية لاعبين مواليد 2005 من جانب شباب أشمون وهم اسلام حجازي، ومحمد السحرب وخالد مرزوق.
وأحرز أهداف الفوز، اللاعب أحمد إيفونا 3 أهداف، ليصبح أول هاتريك في المسابقة، بينما أحرز هدف نادي أشمون اللاعب فارس رمضان.
وأدار اللقاء الحكم أحمد ماجد عاونه عبد المطلب علي، ومحمد عاطف.
ويقود فريق مركز شباب أشمون مواليد 2001 شعبان عامر مدير فنى فريق 2001 وأحمد مسعد مدرب عام ةعمرو المهدى مدرب حراس ةاسلام جمال اخصائي وأحمد محمد ادارى، كما يتولى ابراهيم السحرب رئيس قطاع الناشئين ووائل عنتر مدير القطاع وشعبان عامر نائب رئيس القطاع.